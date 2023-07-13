Пришедшие на пункт отбора контрактников рассказали о намерении защищать Родину

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу рассказали журналистам о своей решимости защищать Родину.

Один из пришедших отметил, что идет второй раз, отслужил уже полгода и теперь решил вернуться.

Другой мужчина отметил, что его коллеги и друзья уже защищают Родину с оружием в руках, он назвал это долгом. Еще один мужчина призвал защищать Родину по примеру отцов и дедов.

Будущие контрактники рассказали, почему готовы пойти на СВО

В едином столичном пункте отбора будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры: врачи проверят состояние здоровья потенциального военнослужащего, а инструкторы проведут собеседование и по результатам определят военную специальность кандидата. При этом каждый имеет право выбрать специальность самостоятельно. Единый пункт работает в Москве с 3 апреля. Все подробности о его работе можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут профессиональную подготовку на полигонах Минобороны. Для оформления контракта гражданину потребуется паспорт, военный билет и диплом, при наличии — свидетельства о браке и рождении детей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперация

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