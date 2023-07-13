Пришедшие на пункт отбора контрактников рассказали о намерении защищать Родину

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу рассказали журналистам о своей решимости защищать Родину.

Один из пришедших отметил, что идет второй раз, отслужил уже полгода и теперь решил вернуться.

Другой мужчина отметил, что его коллеги и друзья уже защищают Родину с оружием в руках, он назвал это долгом. Еще один мужчина призвал защищать Родину по примеру отцов и дедов.