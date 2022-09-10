Собянин и Путин открыли новые центр самбо и центр бокса в «Лужниках»

Возведение центров началось по поручению президента, сообщают пресс-службы мэра и правительства Москвы. Строительство началось в июле 2020 года и закончилось в июне 2022 года.

Центры самбо и бокса находятся под одной крышей, но работают независимо друг от друга.

Площадь семиэтажного здания с учетом подземной парковки составляет 45,6 тыс. кв. м, на парковке могут разместиться 108 автомобилей. К особенностям здания относится зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Зрители за пределами здания смогут наблюдать за тренировками спортсменов внутри помещения благодаря наклонным панелям из нержавеющей стали с эффектом отражения.

В новом спорткомплексе все соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций бокса (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований мирового уровня.

Здесь есть трибуна на 1,6 тыс. зрителей и зеркальный тренировочный зал также с тремя коврами на две борцовские зоны каждый. В центре бокса обустроены зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей со специальными местами для маломобильных граждан, зеркальный тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму.

Кроме того, в центре самбо создан тематический музей.

После открытия центров президент и мэр посмотрели финальную схватку турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо», а также встречу «Сборная России - Сборная мира» в рамках Всемирной боксерской лиги.

Вместе с россиянами в турнирах участвуют спортсмены из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Италии, Кубы, Армении.

