Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер
Мэр столицы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в Зюзино.
Собянин отметил, что онкология остается самой опасной болезнью века и рассказал, что в столице принимаются все меры для качественного лечения.
Мурашко подчеркнул, что новый центр включает в себя практически полный спектр услуг, здесь есть колоссальные возможности диагностики, химиотерапии для высокого потока пациентов.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ЦАОП уже можно записаться на консультацию, первых пациентов он примет 26 декабря.
Плановая мощность центра составляет 470 посещений в смену. Штат учреждения составляет более 400 человек.
Москва завершила разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — «клиентских путей» — от диагностики до окончания наблюдения. Об этом ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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