Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Мэр столицы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в Зюзино.

Собянин отметил, что онкология остается самой опасной болезнью века и рассказал, что в столице принимаются все меры для качественного лечения.

Мурашко подчеркнул, что новый центр включает в себя практически полный спектр услуг, здесь есть колоссальные возможности диагностики, химиотерапии для высокого потока пациентов.