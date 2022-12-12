Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Мэр столицы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в Зюзино.

Собянин отметил, что онкология остается самой опасной болезнью века и рассказал, что в столице принимаются все меры для качественного лечения.

Мурашко подчеркнул, что новый центр включает в себя практически полный спектр услуг, здесь есть колоссальные возможности диагностики, химиотерапии для высокого потока пациентов.

В Москве «клиентские пути» в онкологии расширены до этапов лечения и окончания наблюдения

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ЦАОП уже можно записаться на консультацию, первых пациентов он примет 26 декабря.

Плановая мощность центра составляет 470 посещений в смену. Штат учреждения составляет более 400 человек.

Москва завершила разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — «клиентских путей» — от диагностики до окончания наблюдения. Об этом ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваОнкологияСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры