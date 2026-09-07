Собянин: В Москве открылось три новых центра женского здоровья

Он уточнил, что в сентябре принимать пациенток начали центры женского здоровья городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (Планетная улица, дом 37), городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева (Измайловский проспект, дом 91а) и Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (Волынская улица, дом 7, строение 2). Всего данные медучреждения будут обслуживать около 500 тысяч москвичек.

Как отметил градоначальник, оказание качественной и доступной медицинской помощи женщинам является одной из стратегических задач Москвы. Ключевым элементом в этой работе стали центры женского здоровья, приходящие на смену устаревшим женским консультациям.

«Это современные клиники с широким спектром компетенций и диагностических возможностей. В них женщинам оказывают медицинскую помощь по самым современным стандартам на протяжении всей жизни», — указал Собянин.

Мэр добавил, что центры женского здоровья «входят в структуру крупнейших многопрофильных больниц». Благодаря этому обеспечивается преемственность между амбулаторным и стационарным звеном. В результате здоровье женщины находится в руках одной команды профессиональных врачей различных профилей, что для пациенток означает «бесшовную маршрутизацию в роддом или в многопрофильную клинику».

Отмечается, что в настоящее время в составе городских больниц Москвы работает 20 центров женского здоровья. Все они созданы по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Он включает полный цикл услуг — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности в структуре единого комплекса. Ключевым элементом нового стандарта и являются центры женского здоровья. В каждом таком медучреждении выполняют полный спектр диагностических процедур на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет обеспечить раннее выявление онкологических заболеваний, лечение бесплодия, патологии шейки матки, доброкачественных заболеваний молочной железы и другие заболевания.

Одним из серьёзных преимуществе центров женского здоровья стала их доступность. Они принимают пациенток семь дней в неделю по удобному графику. Время в пути до них не превышает 40 минут на транспорте и 60 минут пешком. Медпомощь в центрах получают москвички всех возрастов, в том числе во время беременности, включая пациенток диспансерных групп.

