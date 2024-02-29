Собянин и Беглов договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве властей двух городов в рамках мероприятий по внедрению информационных технологий в стационарных медицинских организациях здравоохранения Северной столицы, сообщает пресс-служба московского правительства.
Глава Москвы отметил, что благодаря документу уже апробированные в столице информационные системы будут внедрены санкт-петербургских клиниках.
«Я считаю, что эта информационная система, та, что внедрена сегодня в Москве, она лучшая в стране», – добавил Беглов.
В пресс-службе указали, что речь идёт о подсистеме «Клиническая информационная система» ЕМИАС, которая будет внедрена в 35 больницах, роддомах, а также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга. Также будет обеспечена интеграция с другими информационными системами.
Ранее Собянин заявил, что в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» откроется новый корпус лучевой терапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru