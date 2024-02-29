Собянин и Беглов договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Глава Москвы отметил, что благодаря документу уже апробированные в столице информационные системы будут внедрены санкт-петербургских клиниках.

«Я считаю, что эта информационная система, та, что внедрена сегодня в Москве, она лучшая в стране», – добавил Беглов.

В пресс-службе указали, что речь идёт о подсистеме «Клиническая информационная система» ЕМИАС, которая будет внедрена в 35 больницах, роддомах, а также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга. Также будет обеспечена интеграция с другими информационными системами.

Ранее Собянин заявил, что в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» откроется новый корпус лучевой терапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

