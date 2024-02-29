Собянин рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и Филатова
В московских городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова начнут работать обновленные отделения разных направленностей после завершения капитального ремонта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в столице создается инновационная медицинская инфраструктура и модернизируются многопрофильные клиники.
«Сейчас ведем капремонт в хирургическом корпусе №10 ГКБ имени Вересаева – здесь заработают операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения», – отметил мэр.
Он также рассказал, что капитальный ремонт ведется и в корпусе №4 ГКБ №15 больницы имени Филатова, где откроют обновленные и переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии.
Собянин подчеркнул, что на территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту.
Помимо этого, капитальный ремонт в Москве идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров, продолжается обновление корпусов Боткинской больницы и капремонт поликлиник.
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