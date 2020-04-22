Собянин предложил внедрить цифровые пропуска по всей России
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы страны. По словам градоначальника, подобные предложения уже поступают от его коллег в субъектах федерации.
Эту тему Собянин поднял на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием глав регионов, передает ТАСС. Председательствовал на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам мэра, электронные пропуска помогут контролировать переезды граждан на самолётах, по железной дороге и автобусах. Контроль позволит не рубить связи между регионами, а настраивать систему, благодаря информации о потоке перемещений.
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