Собянин: Город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о сотрудничестве города с некоммерческими организациями социальной направленности. В общей сложности на сегодня взаимодействие осуществляется с 250 таких НКО.
Как пояснил градоначальник в своём Telegram-канале, речь идёт об организациях, которые оказывают помощь детям-сиротам, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям москвичей. Среди подопечных социально ориентированных НКО также значатся горожане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Мэр также напомнил, что под эгидой программы «Социальная поддержка жителей Москвы» для НКО проводится конкурс грантов «Москва - добрый город». Так, за прошлый год материальную помощь на свою деятельность получили 90 организаций – их адресная помощь охватывает более 30 тысяч жителей сотлицы.
Всего за 4 года власти Москвы выделили на гранты 1,6 миллиарда рублей для 460 социальных проектов некоммерческих организаций.
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