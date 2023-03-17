Собянин: Город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о сотрудничестве города с некоммерческими организациями социальной направленности. В общей сложности на сегодня взаимодействие осуществляется с 250 таких НКО.

Как пояснил градоначальник в своём Telegram-канале, речь идёт об организациях, которые оказывают помощь детям-сиротам, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям москвичей. Среди подопечных социально ориентированных НКО также значатся горожане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Конфискат планируют отправить в новые регионы РФ, семьям мобилизованных и НКО

Мэр также напомнил, что под эгидой программы «Социальная поддержка жителей Москвы» для НКО проводится конкурс грантов «Москва - добрый город». Так, за прошлый год материальную помощь на свою деятельность получили 90 организаций – их адресная помощь охватывает более 30 тысяч жителей сотлицы.

Всего за 4 года власти Москвы выделили на гранты 1,6 миллиарда рублей для 460 социальных проектов некоммерческих организаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПомощьСобянинНКО

Горячие новости

Все новости

партнеры