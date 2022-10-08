Конфискат планируют отправить в новые регионы РФ, семьям мобилизованных и НКО

«Кроме этого, еще одним важным направлением является поддержка семей добровольцев и мобилизованных граждан. Чем быстрее будет принят закон, тем быстрее на эти очень важные цели могут быть направлены дополнительные ресурсы», - цитируют Горбунова «Известия».

В настоящее время Федеральная таможенная служба передает конфискованные товары госучреждениям по запросу. Так, обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медизделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости отправляются организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, детским лагерям и санаториям, органам соцзащиты населения. У всех этих организаций должен быть статус государственных. Чтобы получить конфискат, им необходимо направить письменное обращение.

Парламентарии в новом законе предлагают распространить этот механизм на организации, занимающиеся благотворительной деятельностью.

По данным ФТС России, за 2022 год конфискат общей стоимостью около 20 млн рублей был безвозмездно передан социальным, медицинским, образовательным учреждениям, а также в пункты временного размещения беженцев. В числе переданных предметов — средства личной гигиены, детские подгузники, антисептические гели для рук, игрушки, продукты питания, одежда и обувь, дизельное топливо.

Ранее Государственная дума одобрила законопроект, который предусматривает использование конфискованного этилового спирта для производства антисептиков, пишет РИА Новости.

