Собянин: Годовые оценки школьникам Москвы выставят до 15 мая
Оценки за текущий учебный год школьникам российской столицы будут выставлены не позднее 15 мая. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин на своём персональном сайте. Градоначальник также уточнил, что с 18 по 31 мая для учащихся с 1 по 8 и 10-ых классов дистанционное обучение будет организовано в режиме свободного посещения.
На этих занятиях будет проведено обобщение и повторение ранее пройденного материала. Домашние задания и оценки отменяются. Одновременно дистанционная учёба для 9-ых и 11-ых классов продлевается до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно.
Кроме того, как уточнил Собянин, малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу также до 31 мая.
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