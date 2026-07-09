Собянин: Главный корпус ГКБ им. Буянова будет отвечать современным стандартам

По его словам, работы по обновлению стартовали в марте 2025 года. Первоочередными задачами в плане значатся обустройство навесного вентилируемого фасада, замена окон и ремонт кровли. Благодаря этому будет повышена энергоэффективность здания, а также сформирован единый архитектурный ансамбль с новым флагманским центром.

Также предусмотрена модернизация систем кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации. Запланировано обновление части помещений первого, второго и 12-го этажей, где выполнят перепланировку и отделку современными качественными материалами. На первом этаже будут обустроены несколько дополнительных входов для разделения потока пациентов. Старый вестибюль у главного входа превратится в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе.

Градоначальник рассказал, что в обновлённых помещениях главного корпуса планируется разместить межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, а также стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения медучреждения. В итоге реконструкция позволит расширить возможности лечения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, а возможности амбулаторного приёма, в настоящий момент составляющие более 100 тысяч посещений в год, вырастут примерно на 20%.

Собянин отметил, что одна из первостепенных задач реконструкции главного корпуса — это создание стационара кратковременного пребывания, в том числе амбулаторно-поликлинической помощи. Размещённые в нём операционные будут оснащены самым современным оборудованием, появятся комфортные палаты с безбарьерной средой и удобные зоны ожидания. Пациенты смогут проводить в медучреждении минимум времени, получая при этом всю необходимую медпомощи.

«Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказать помощь большему числу жителей», — написал мэр.

Отмечается, что параллельно с работами в главном корпусе проводится комплексное благоустройство территории больницы. Здесь обустроят уютные зоны отдыха для сотрудников, пациентов и посетителей. Особое внимание будет уделено освещению и озеленению территории, приспособлению её для маломобильных граждан.

Завершение первого этапа реконструкции планируется в 2026 году. Второй этап обновления ГКБ находится в разработке.

