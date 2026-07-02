Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

По его словам, за последние 14 лет в районах появились миллионы квадратных метров жилья, образован современный транспортный узел, включающий линии и станции метро. Качественная инфраструктура, новые рабочие места и экологичность района превратили ТиНАО во все более популярное место для жизни. С 2012 года население округа выросло практически в четыре раза.

Этот район стал местом притяжения городских и частных инвестиций. За счет бюджета была построена отдельная школа искусств в Филимоновском районе, которая раньше находилась в общеобразовательной школе №2065. Уже осенью 2026 года дети смогут обучаться в собственном помещении по адресу улица Никитина 7. Площадь увеличится почти в семь раз, а ее посещаемость — в пять раз, что позволит единовременно разместить более трех тысяч человек. Объект имеет 50 кабинетов для учеников, а также студию звукозаписи, библиотеку, малый и большой концертный залы, которые смогут посещать жители столицы, и выставочное пространство.

Помещения оборудованы витражами с повышенной шумоизоляцией для, звукоизоляционным полом, а перегородки имеют облицовку из звукопоглощающих плит и гипсовых листов на виброизолирующих подвесах. Это поможет сократить передачу звука между пространствами.

Само образовательное учреждение имеет богатую историю: за более чем 50 лет оно выпустило свыше тысячи музыкантов, художников и танцоров, включая ведущую артистку Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Полину Агурееву и художника-аниматора Виктора Базанова.

В районе также появился еще один объект искусства — Культурно-досуговый центр «Шишкин Лес». Он станет новой точкой притяжения жителей в одноименном поселке Краснопахорского района. Здание было построено во время реализации Адресной инвестиционной программы столицы.Оно обеспечено концертным залом на 407 мест с кафе и кассами, пространством для студий и кружков, спортивными и хореографическими залами, а также библиотекой.

Главное изменение заключается в том, что под новой крышей объединятся два корпуса Михайлово-Ярцевской детской школы искусств. В ней проходят обучение более 300 детей, свыше половины из которых становились лауреатами всероссийских и международных корпусов. Теперь образовательный процесс будет сосредоточен в одном здании, что сделает его более комфортным для учащихся и преподавателей.

Помимо развития досуга, округ продолжает выполнять план по реновации. На улице Чапаева 4 появился современный жилой комплекс. В пешей доступности от него расположены станция Московского центрального диаметра-2 «Щербинка», школы, детские сады, магазины, спортивные клубы, медицинские учреждения. 56 семей переедут в новое здание из трех домов по улице Мостотреста (№14, №16, №18). Обновление жилого фонда идет в соответствие с установленным городом планом.

