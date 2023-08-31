Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы
Главархив столицы научит школьников и студентов колледжей исследовать исторические документы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что новый проект запустят уже в сентябре. По словам Собянина, ребята будут заниматься исследованием личных дел известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 годы.
Мэр подчеркнул, что итогом работы школьников и студентов станут видеоролики о выдающихся соотечественниках. Собянин добавил, что отобранные ребятами материалы рассмотрит экспертная комиссия Главархива, после чего часть включат в госреестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru