Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Главархив столицы научит школьников и студентов колледжей исследовать исторические документы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новый проект запустят уже в сентябре. По словам Собянина, ребята будут заниматься исследованием личных дел известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 годы.

Мэр подчеркнул, что итогом работы школьников и студентов станут видеоролики о выдающихся соотечественниках. Собянин добавил, что отобранные ребятами материалы рассмотрит экспертная комиссия Главархива, после чего часть включат в госреестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

