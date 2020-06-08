Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с 23 июня возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом градоначальник написал в своём личном блоге на официальном сайте.
В первую очередь он объявил, что уже с завтрашнего дня, 9-го июня, прекращается действие пропусков и режима самоизоляции, также отменяется график прогулок, введённый с 1 июня в качестве меры поэтапной отмены ограничений. Находиться на улице смогут и граждане старше 65 лет.
С 23 числа также возвращаются к обычному формату работы детские сады, в том числе, частные, и учреждения социальной защиты населения. Тогда же будет разрешено вновь пользоваться детскими и тренажёрными площадками, другими составляющими общественной инфраструктуры мегаполиса.
Как отмечает ОТР, с завтрашнего дня также смогут вновь обслуживать клиентов парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. С 9 июня также вновь заработают в полном объёме социальные карты и проездные карточки. С 12 числа можно будет восстановить неиспользованные поездки за время карантина. Кроме того, отменяются ограничения на работу каршеринга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru