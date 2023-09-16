Собянин: Фестиваль финансовой грамотности пройдет в столице 23 сентября
Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры состоится в Москве 23 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в современном мире каждому необходимо повышать уровень своей финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться государственной поддержкой при покупке жилья.
Градоначальник рассказал, что в столице запустят одновременно более 130 площадок с познавательными активностями фестиваля. Поучаствовать во всех мероприятиях можно совершенно бесплатно. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будут доступны онлайн-трансляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru