Собянин: Фестиваль финансовой грамотности пройдет в столице 23 сентября

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры состоится в Москве 23 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, в современном мире каждому необходимо повышать уровень своей финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться государственной поддержкой при покупке жилья.

Градоначальник рассказал, что в столице запустят одновременно более 130 площадок с познавательными активностями фестиваля. Поучаствовать во всех мероприятиях можно совершенно бесплатно. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будут доступны онлайн-трансляции.

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ФОТО: Леонид Столярчук
ТЕГИ:МоскваФестивальСергей Собянин

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