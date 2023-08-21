Победитель фестиваля народных ремесел пообещал пропить денежный приз
Победивший на фестивале народных ремесел автор скульптуры «Воспитание» Александр Матерков заявил, что планирует пропить денежный приз или купить на него сапоги супруге.
Скульптура «Воспитание» изображает папу Карло, который вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение. Жюри признало работу Матеркова лучшей на фестивале.
Пользователи Сети отреагировали на скульптуру неоднозначно. Сам автор отметил, что негативные комментарии свидетельствуют об успешности его работы.
«Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги», - цитирует скульптора «Газета.Ru».
Депутаты от фракции ЛДПР ранее предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах, сообщает «Радиоточка НСН».
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