Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей
Почти 70 тысяч москвичей каждый день обращаются за госуслугами. Об этом сообщил в мэр столицы Сергей Собянин.
«Каждый получает индивидуальный подход», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин указал, что сотрудники центров госуслуг участвуют в социально значимых проектах столицы. Так, в павильонах «Здоровая Москва» они помогают горожанам подготовиться к прохождению чекапа, в медицинских учреждениях – встречают посетителей, решают немедицинские вопросы. Кроме того, сотрудники центров госуслуг работают администраторами во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского и организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные» в столичных парках.
Собянин поблагодарил работников центров за сервис «высшего уровня», отзывчивость и профессионализм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР
- Правительство утвердило форму повесток по мобилизации
- Российские войска отразили девять атак ВСУ на двух направлениях
- Минтруд назвал средний размер пенсии в новых российских регионах
- NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
- В России разводчиков животных хотят заставить платить налог
- Стало известно об ударах по наемникам в Николаеве
- В Туве нашли пропавшего в лесу ребенка
- СМИ: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
- На Украине спортсменам одобрили участие в соревнованиях с россиянами и белорусами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru