Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей

Почти 70 тысяч москвичей каждый день обращаются за госуслугами. Об этом сообщил в мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждый получает индивидуальный подход», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин указал, что сотрудники центров госуслуг участвуют в социально значимых проектах столицы. Так, в павильонах «Здоровая Москва» они помогают горожанам подготовиться к прохождению чекапа, в медицинских учреждениях – встречают посетителей, решают немедицинские вопросы. Кроме того, сотрудники центров госуслуг работают администраторами во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского и организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные» в столичных парках.

Собянин поблагодарил работников центров за сервис «высшего уровня», отзывчивость и профессионализм.

