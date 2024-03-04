Собянин: Ежедневно к электронным сервисам «МЭШ» обращаются более 4,5 млн раз

По словам градоначальника, в библиотеке МЭШ представлены и видеоуроки, и различные рабочие тетради, тестовые задания, учебные пособия, а также интерактивные приложения и другие образовательные материалы. Во время учебного года ежедневно к сервисам МЭШ обращаются в среднем больше 4,5 миллиона раз.

Ранее стало известно, что сервисы Федеральной государственной информационной системы «Моя школа», технологической основой для которых является «Московская электронная школа» (МЭШ), будут внедрены на территории Дагестана и Тюменской области.