Собянин: Ежедневно к электронным сервисам «МЭШ» обращаются более 4,5 млн раз

Больше 4,5 миллиона раз обращаются к электронным сервисам Московской электронной школы (МЭШ) каждый день, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам градоначальника, в библиотеке МЭШ представлены и видеоуроки, и различные рабочие тетради, тестовые задания, учебные пособия, а также интерактивные приложения и другие образовательные материалы. Во время учебного года ежедневно к сервисам МЭШ обращаются в среднем больше 4,5 миллиона раз.

Ранее стало известно, что сервисы Федеральной государственной информационной системы «Моя школа», технологической основой для которых является «Московская электронная школа» (МЭШ), будут внедрены на территории Дагестана и Тюменской области.

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ФОТО: пресс-служба Департамента образования и науки
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