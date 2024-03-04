Собянин: Ежедневно к электронным сервисам «МЭШ» обращаются более 4,5 млн раз
Больше 4,5 миллиона раз обращаются к электронным сервисам Московской электронной школы (МЭШ) каждый день, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам градоначальника, в библиотеке МЭШ представлены и видеоуроки, и различные рабочие тетради, тестовые задания, учебные пособия, а также интерактивные приложения и другие образовательные материалы. Во время учебного года ежедневно к сервисам МЭШ обращаются в среднем больше 4,5 миллиона раз.
Ранее стало известно, что сервисы Федеральной государственной информационной системы «Моя школа», технологической основой для которых является «Московская электронная школа» (МЭШ), будут внедрены на территории Дагестана и Тюменской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
- Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru