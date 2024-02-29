Собянин: сервисы МЭШ будут внедрены в школах Дагестана и Тюменской области

Как сообщает пресс-служба московского правительства, соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Предполагается, что сервисы МЭШ будут внедрены во всех дагестанских школах уже с четвёртой четверти текущего учебного года. Что касается Тюменской области, то внедрение сервисов МЭШ в 186 образовательных учреждениях планируется осуществить с началом нового 2024–2025 учебного года.

Моор отметил, что вместо изобретения велосипеда лучше всего «взять лучшее, что есть в нашей стране».

«Московская электронная школа», это совершенно новые технические возможности, это современный верифицированный контент, это новый спектр услуг для школьников, для родителей, для педагогов», – заключил губернатор Тюменской области.

Ранее Собянин заявил, что библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) предлагает более 1,6 миллиона единиц образовательного контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

