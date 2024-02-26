Анастасия Ракова рассказала о новых видеоразборах и тестах для подготовки к ЕГЭ в МЭШ
Школьникам Москвы стали доступны в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, город уделяет особое внимание подготовке школьников к ЕГЭ. Сейчас для ребят, которые уже находятся в предэкзаменационном периоде, обновили видеоразборы экзаменационных заданий в библиотеке «МЭШ».
«Всего дети могут посмотреть 327 актуальных роликов. Из них они узнают не только, как получить более высокие баллы, но и как развить самостоятельность, аналитическое мышление и навыки тайм-менеджмента, чтобы чувствовать себя увереннее во время экзаменов. Педагоги могут использовать новый контент на практикумах по подготовке к ЕГЭ, которые идут для школьников с 1 февраля», — указала Ракова.
Видеоразборы также доступны в сервисе «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ», где представлены в том числе тесты, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий, рекомендации по заполнению бланков. Кроме того, школьники могут воспользоваться видеосоветами по управлению временем, получить полезные практические рекомендации от психологов. Материалы подготовили лучшие педагоги Москвы.
Для учеников 11-х классов и их родителей в блоке «Мои экзамены» отображаются обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и дисциплины по выбору. В карточке экзамена пользователи могут изучить всю необходимую информацию и подборку материалов.
Сервис «Экзамены» доступен в веб-версии электронного дневника и в мобильном приложении «Дневник МЭШ». Для удобства учащихся темы, которые могут встречаться в экзаменационных заданиях, подсвечены иконками «Будет на ЕГЭ» и «Будет на ОГЭ». Кроме того, в «Портфолио учащегося» выпускникам доступны итоги пробных и итоговых ЕГЭ (предметы, баллы, дата сдачи). Также учащиеся могут получить автоподборку рекомендованных для поступления вузов и специальностей на основании полученных баллов.
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