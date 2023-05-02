Собянин: Этой весной ВДНХ украсят более миллиона цветов

В Москве на ВДНХ стартовал проект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» о зеленых зонах выставки, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Ее распределили по четырем тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник», - отметил он.

По его словам, совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина Российская академия наук разработала «Зеленый маршрут» для гостей, созданы карты цветения роз и сирени. Так, посетители смогут увидеть более одного миллиона различных цветов.