Собянин: Этой весной ВДНХ украсят более миллиона цветов

В Москве на ВДНХ стартовал проект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» о зеленых зонах выставки, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Ее распределили по четырем тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник», - отметил он.

По его словам, совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина Российская академия наук разработала «Зеленый маршрут» для гостей, созданы карты цветения роз и сирени. Так, посетители смогут увидеть более одного миллиона различных цветов.

Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что с 2021 года больше 500 пар поженились в павильоне «Космос» на ВДНХ. По ее словам, молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Также ВДНХ является отличной площадкой для свадебной прогулки молодоженов и гостей.

Всего в столице работает больше 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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