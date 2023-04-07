Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

Более 240 тысяч гостей посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год его работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, Музей городского хозяйства на ВДНХ — один из самых популярных, здесь проводят экскурсии, квесты и лекции, кроме того, павильон можно посетить самостоятельно. В пространствах «Управление», «Квартира» и «Город» созданы 19 тематических зон с интерактивными экспонатами. Посетители музея узнают, как организованы тепло-, газо-, электро-, водоснабжение Москвы и другая работа служб города.

Дети смогут рассмотреть макеты спецтехники, посидеть за рулем уборочной машины, поиграть на тематических игровых автоматах. Также в музее представлена модель города, который «оживает» благодаря технологии дополненной реальности.

Собянин подчеркнул, что в городском хозяйстве Москвы трудятся полмиллиона человек, которые обеспечивают горожан теплом, газом, электричеством и водой.

«Они делают город чище, безопаснее и уютнее. Поэтому так важно интересно и наглядно рассказать об их непростой работе», — написал мэр в своем Telegram-канале.

