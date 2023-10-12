Собянин: Большинство машин в Москве должны стать электрическими
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в будущем большинство автомобилей на улицах столицы должны стать электрическими, сообщает РИА Новости.
На сессии «Создавая город будущего» «Российской энергетической недели» он отметил, что для этого у города достаточно мощностей, профицит на сегодняшний день составляет 12-14%.
«Если мы получим один миллион электромобилей в Москве, то потребление увеличится всего на 4%. Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно», - подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что 80% пассажиров общественного транспорта уже пользуются электротранспортом. Это Московские центральные диаметры, электрички и электробусы, а также речные электрические суда.
Ранее Собянин заявил, что в Москве будет локализовано производство тяговых батарей для электротранспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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