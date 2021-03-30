Собянин: домашний режим для пожилых людей станет рекомендательным
Власти Москвы с 8 марта отменят обязательную самоизоляцию для горожан старше 65 лет и жителей города с хроническими заболеваниями. О том, что домашний режим станет для них рекомендательным, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также, по его словам, этим категориям москвичей разблокируют социальные карты.
Послабления стали возможны благодаря значительному замедлению распространения коронавируса. По словам градоначальника, количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 сократилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. По госпитализациям и другим показателям наблюдается снижение в 2-3 раза.
«У нас все достаточно стабильно. Дай Бог, чтобы так было и дальше», - отметил Собянин.
Вместе с тем он призвал пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, по возможности воздерживаться от поездок, а ещё лучше – в первую очередь привиться от коронавируса.
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