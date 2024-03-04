Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях
Результаты 2023 года в Москве являются одними из самых лучших за всю современную историю. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом глава столицы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
По словам градоначальника, зафиксирован «хороший рост по всем показателям».
«Хороший рост по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%», – уточнил он.
Мэр Москвы добавил, что в городе продолжается программа реновации, растут инвестиции как в коммерческую недвижимость, так и в жилищное строительство.
Ранее Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве властей двух городов в рамках мероприятий по внедрению информационных технологий в стационарных медицинских организациях здравоохранения Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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