Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

По словам градоначальника, зафиксирован «хороший рост по всем показателям».

«Хороший рост по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%», – уточнил он.

Мэр Москвы добавил, что в городе продолжается программа реновации, растут инвестиции как в коммерческую недвижимость, так и в жилищное строительство.

Ранее Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве властей двух городов в рамках мероприятий по внедрению информационных технологий в стационарных медицинских организациях здравоохранения Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

