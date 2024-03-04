Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена увеличило доходы федерального бюджета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше 1 триллиона рублей бюджетного эффекта», – добавил он.

По словам Собянина, бюджет получает денежные средства за счет НДС и налогов с начала строительства. До 2035 года реализация проекта привлечет в бюджеты всех уровней более 7 триллионов рублей.

На данный момент БКЛ перевозит в сутки 1,3 миллиона человек. В 2024-2026 годах в Москве построят две новые линии метро: Троицкую и Рублево-Архангельскую.

