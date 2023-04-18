Собянин: до конца года в Москве откроется четыре волонтерских центра «Доброе место»

По словам градоначальника, ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке города откроет волонтерские центры на юго-западе, юго-востоке, востоке и на северо-западе столицы. Все центры оснастят залами для мероприятий, мультимедийными пространствами, урнами для вторсырья и корма для животных в приютах.

Глава столицы рассказал, что волонтерские окружные центры называются «Доброе место». Такое название жители Москвы в прошлом году выбрали в проекте «Активный гражданин».

За прошлый год волонтерские центры «Доброе место» провели более 260 мероприятий, участниками которых стали больше 8 тысяч человек, которые собрали более 400 кг корма для животных и 13 тонн вторсырья. Задействованы в мероприятиях были более 3 тысяч волонтеров, отметил Собянин.

