Собянин: до конца года в Москве откроется четыре волонтерских центра «Доброе место»
Четыре новых волонтерских окружных центра «Доброе место» появится в Москве до конца 2023 года, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке города откроет волонтерские центры на юго-западе, юго-востоке, востоке и на северо-западе столицы. Все центры оснастят залами для мероприятий, мультимедийными пространствами, урнами для вторсырья и корма для животных в приютах.
Глава столицы рассказал, что волонтерские окружные центры называются «Доброе место». Такое название жители Москвы в прошлом году выбрали в проекте «Активный гражданин».
За прошлый год волонтерские центры «Доброе место» провели более 260 мероприятий, участниками которых стали больше 8 тысяч человек, которые собрали более 400 кг корма для животных и 13 тонн вторсырья. Задействованы в мероприятиях были более 3 тысяч волонтеров, отметил Собянин.
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