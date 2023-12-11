Собянин: До конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами
Калужско-Рижскую линию Московского метро планируют полностью укомплектовать новыми поездами до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, за прошлый месяц в метро приняли 48 новых вагонов «Москва-2020». На Калужско-Рижской линии используются три типа поездов современных серий: «Ока» с системами обеззараживания воздуха, «Москва» со сквозным проходом и USB-зарядками и инновационный «Москва-2020».
По словам Собянина, в следующем году запланировано начало обновления составов на Замоскворецкой линии.
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