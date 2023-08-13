Собянин: До конца года Москва получит около 400 электробусов отечественного производства

До конца 2023 года Москва получит около 400 электробусов российского производства. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Стоянка такси и зарядка для электробусов появятся на московском вокзале «Варшавская»

Градоначальник отметил, что электробусы проходят по крупнейшей закупке на 1,2 тысячи единиц. На маршрутах Москвы работает более 100 новых машин.

«Инновационные российские электробусы поставляют по контрактам жизненного цикла. Это значит, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет», – рассказал мэр.

По словам Собянина, современные электробусы могут пройти без подзарядки 80 километров. Сейчас в Москве более 90 экологичных маршрутов. Для их увеличения построен электробусный парк «Митино», еще один откроется до конца года в районе Новокосино, уточнил мэр.

Градоначальник ранее заявил, что в системе московского транспорта работает уже 1184 электробуса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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