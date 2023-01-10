Собянин: До конца февраля москвичи могут сдать новогодние деревья на переработку
Москвичей пригласили принять участие в акции «Ёлочный круговорот», сообщает пресс-служба пресс-служба мэра и правительства столицы.
О старте акции было объявлено на заседании президиума правительства города, которое прошло под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
В рамках акции были открыты 600 пунктов, куда до 26 февраля горожане могут сдать ёлки, сосны или пихты на переработку. Отмечается, что предварительно новогодние деревья следует очистить от игрушек и мишуры.
«Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для мульчирования (защиты и удобрения) почв, отсыпки экологических троп и подсыпки в вольерах для животных», - указали в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги новогодних праздничных активностей в мегаполисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Собянин: До конца февраля москвичи могут сдать новогодние деревья на переработку
- УЕФА на неделе создаст рабочую группу по возвращению команд РФ
- Первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде возбудили в России
- Чемпион Олимпиады, фигурист Костомаров попал в реанимацию
- Песков ответил на вопрос о возможности нового перемирия
- Шойгу анонсировал модернизацию работы военкоматов в РФ
- Песков не подтвердил назначение Лапина главой штаба Сухопутных войск ВС РФ
- Депутат Драпеко предложила лишать званий артистов указом президента
- Советник Пушилина: Артемовск близок к освобождению
- В жилом доме в подмосковной Коломне произошел взрыв газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru