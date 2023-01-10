Собянин: До конца февраля москвичи могут сдать новогодние деревья на переработку

Москвичей пригласили принять участие в акции «Ёлочный круговорот», сообщает пресс-служба пресс-служба мэра и правительства столицы.

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О старте акции было объявлено на заседании президиума правительства города, которое прошло под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

В рамках акции были открыты 600 пунктов, куда до 26 февраля горожане могут сдать ёлки, сосны или пихты на переработку. Отмечается, что предварительно новогодние деревья следует очистить от игрушек и мишуры.

«Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для мульчирования (защиты и удобрения) почв, отсыпки экологических троп и подсыпки в вольерах для животных», - указали в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги новогодних праздничных активностей в мегаполисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодМоскваСергей Собянин
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