Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил, что ежегодно в столице строятся порядка 100 км новых дорог, значительная часть которых – сложнейшие инженерные сооружения.
Он уточнил, что в течение 2022 года в Москве сдали в эксплуатацию почти 92 км новых дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.
Градоначальник рассказал, что в 2023 году планируется завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки, а также открыть связку МСД с федеральной трассой М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», параллельно завершив формирование Южной рокады.
Собянин указал, что одной из самых ожидаемых дорог 2023 года является Северный дублёр Кутузовского проспекта, который должен значительно улучшить транспортную ситуацию в западном секторе Москвы.
«Шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области», - заключил глава столицы.
Ранее Собянин принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления МЖД после её реконструкции, сообщает RT.
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