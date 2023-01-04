Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

Он уточнил, что в течение 2022 года в Москве сдали в эксплуатацию почти 92 км новых дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.

Градоначальник рассказал, что в 2023 году планируется завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки, а также открыть связку МСД с федеральной трассой М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», параллельно завершив формирование Южной рокады.

Собянин указал, что одной из самых ожидаемых дорог 2023 года является Северный дублёр Кутузовского проспекта, который должен значительно улучшить транспортную ситуацию в западном секторе Москвы.

«Шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области», - заключил глава столицы.

Ранее Собянин принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления МЖД после её реконструкции, сообщает RT.

