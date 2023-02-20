Собянин: Для московского метро разрабатывают следующее поколение поездов

Для столичного метрополитена приобретут около 300 вагонов «Москва-2020». Более 90% комплектующих для них изготовлены в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В 2023 году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020». Это современные и технологичные составы российского производства», - сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, за следующие три года власти приобретут для метро более 800 новых вагонов. Составы улучшат с учетом пожеланий граждан, а также мировых тенденций. Изменится дизайн вагонов – от головного до прицепных, в результате поезда станут комфортнее, ездить станут тише, салоны оборудуют зарядными устройствами, будут места для маломобильных пассажиров.

С 2010 года Москва уже приобрела более 4 тысяч современных вагонов. В них перемещаются уже 70% пассажиров московского метрополитена.

Сергей Собянин рассказал, что разработчики сейчас создают поезд нового поколения. Планируется, что его выпустят на маршрут в 2026 году. Кроме стандартных улучшений планируется внедрить автономный ход и беспилотное управление.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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