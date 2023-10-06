Собянин: Дизайн станции метро «Лебедянская» будет посвящен промышленности
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что дизайн станции «Лебедянская» Бирюлевской линии метро будет посвящен промышленности России.
Он пояснил, что выбор общей концепции был обусловлен тем, что рядом со станцией находится улица Липецкая, чье название отсылает «к крупнейшему российскому центру развития чёрной металлургии», – написал Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист.
Собянин напомнил, что общая протяженность Бирюлевской линии, включающей 10 новых станций, превысит 22 км. Благодаря ей улучшится транспортная доступность восьми районов ЮАО и ЮВАО.
«В них проживает больше 850 тысяч человек, работает или учится – ещё несколько сотен тысяч. Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное впервые получат метро», – заключил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, самые протяженные котлованы среди строящихся станций московского метро находятся на Троцкой линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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