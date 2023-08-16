Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд «Спартака»

По его словам, в районе Тушинского аэрополя все названия связаны с авиацией: ул. Спортивной Авиации, ул. Виражная, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.

Также появились ул. Летная и ул. Игоря Нетто, а проезд вдоль берега Москвы-реки теперь называется «Покровская набережная».

«Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей ФК «Спартак»: ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова», – написал градоначальник.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале будет переименован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

