Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд «Спартака»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что посредством системы электронных опросов «Активный гражданин» москвичи выбрали названия для улиц, бульваров и набережной в районе Покровское-Стрешнево.
По его словам, в районе Тушинского аэрополя все названия связаны с авиацией: ул. Спортивной Авиации, ул. Виражная, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.
Также появились ул. Летная и ул. Игоря Нетто, а проезд вдоль берега Москвы-реки теперь называется «Покровская набережная».
«Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей ФК «Спартак»: ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова», – написал градоначальник.
Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале будет переименован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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