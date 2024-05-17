Собянин: Девять составов разных эпох будут ходить по БКЛ в эти выходные

В московском метро 18 и 19 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройдет парад поездов, жители и гости столицы смогут увидеть девять составов разных эпох метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди поездов будут представлены следующие: «Номерной», Еж-3, «Русич», «Москва» и «Москва-2020». Также впервые в параде будут участвовать модификация поезда «Ока» со сквозным проходом, которую за расцветку называют баклажаном, а также новейшие составы «Москва-2024», курсирующие на Замоскворецкой линии метро. Возглавит парад ретропоезд «Сокольники».

Собянин: На Замоскворецкую линию вышли самые современные поезда метро

В начале мая на линию МЦД со станции «Нижегородская» был запущен поезд нового поколения «Иволга 4.0». В церемонии выхода поезда приняли участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что новый поезд на 97% создан из российских комплектующих.

Еще один новый поезда метро должен появиться в московском метрополитене в 2026 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он указал, что уже есть техническое задание для вагоностроителей, чтобы новый поезд Москва-2026 появился через два года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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