Собянин: Девять составов разных эпох будут ходить по БКЛ в эти выходные

В начале мая на линию МЦД со станции «Нижегородская» был запущен поезд нового поколения «Иволга 4.0». В церемонии выхода поезда приняли участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что новый поезд на 97% создан из российских комплектующих.

Еще один новый поезда метро должен появиться в московском метрополитене в 2026 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он указал, что уже есть техническое задание для вагоностроителей, чтобы новый поезд Москва-2026 появился через два года, передает «Радиоточка НСН».

