Собянин провел технический пуск Южного участка БКЛ метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро: от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Он рассказал, что в предыдущие недели было запущено 6 станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции пройдут пробную эксплуатацию.
По его словам, запуск одновременно 10 станций – уникальный случай в истории метрополитена.
«Надеюсь, запуск состоится», - сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что основные работы выполнены, осталась небольшая часть, в том числе благоустройство прилегающих территорий.
Южный участок Большой кольцевой линии метро длиной 6,4 км включает в себя станции «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Их открытие намечено на этот год в составе участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» длиной около 20 км с десятью станциями.
В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии введут впервые. Его открытие улутшит транспортное обслуживание жителей и работающих районов Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский, Черемушки, Коньково, Зюзино и Нагорный.
Ранее стало известно, что действующие линии метро на западе Москвы разгрузятся примерно на 22% с полным вводом БКЛ. Об этом сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. По его словам, на Арбатско-Покровской линии станет свободнее до 22%, на Филевской — до 21%, на Солнцевской — до 12%.
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