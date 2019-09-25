Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке БКЛ метро

Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. В мэрии Москвы напомнили, что центральный тоннель за станцией «Аминьевское шоссе», протяжённость которого составит более 370 метров, будет предназначен для оборота и, при необходимости, ночного отстоя поездов Большой кольцевой линии. Проходку тоннеля будет вести тоннелепроходческий комплекс «Евгения». Ранее он работал на строительстве участка БКЛ от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта».

Добавим, строительство юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» началось в 2017 году. На нём планируется построить три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

Строительная готовность юго-западного участка БКЛ сейчас составляет 35%. В настоящий момент к концу подходит проходка тоннелей, а также продолжается возведение основных конструкций станций. Строительство должно завершиться в 2021 году.

Напомним, протяженность Большой кольцевой линии метро составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. Полностью завершить строительство БКЛ планируется к 2023 году. Первый участок от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» был запущен в феврале прошлого года.