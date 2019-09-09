С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 81 станцию метро

Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» на западном участке Большой кольцевой линии столичной подземки. Градоначальник подчеркнул, что на этом участке БКЛ примыкает к микрорайонам с общей численностью жителей около 500 тысяч человек.

При этом отмечается, что проходку от «Карамышевской» в сторону станции «Мневники» будет вести тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» диаметром 10 метров. Ранее он работал на строительстве двух участков Некрасовской линии метро. Во-первых, от «Окской» до станции «Юго-Восточная», во-вторых, от станции «Юго-Восточная» до станции «Косино».

Сейчас же, по словам специалистов, «Лилии» предстоит пройти 968 метров на глубине около 30 метров и в январе будущего года достичь котлована строящейся станции «Мневники». Затем ТПМК продолжит работу до «Можайской».