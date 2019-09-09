С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 81 станцию метро

9 сентября16:55

Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» на западном участке Большой кольцевой линии столичной подземки. Градоначальник подчеркнул, что на этом участке БКЛ примыкает к микрорайонам с общей численностью жителей около 500 тысяч человек.

При этом отмечается, что проходку от «Карамышевской» в сторону станции «Мневники» будет вести тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» диаметром 10 метров. Ранее он работал на строительстве двух участков Некрасовской линии метро. Во-первых, от «Окской» до станции «Юго-Восточная», во-вторых, от станции «Юго-Восточная» до станции «Косино».

Сейчас же, по словам специалистов, «Лилии» предстоит пройти 968 метров на глубине около 30 метров и в январе будущего года достичь котлована строящейся станции «Мневники». Затем ТПМК продолжит работу до «Можайской».

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В столичной мэрии отметили, что в составе западного участка Большой кольцевой линии появятся четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Можайская». Протяженность БКЛ метро составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция.

Как сообщает АГН Москва, полностью завершить строительство БКЛ планируется к 2023 году. Первый участок от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» был запущен в феврале 2018-го.

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ФОТО: пресс-служба АО «Мосинжпроект»
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