Собянин: Возле Южного речного вокзала создано качественное общественное пространство

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства Южного речного вокзала. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Собянин напомнил, что в 2023 году вокзал открыли после реконструкции. При этом власти выполнили благоустройство прилегающей территории для комфорта пассажиров. Как отметил мэр, долгое время вокзал не эксплуатировался.

«Поэтому первым делом провели выемку ила и углубление дна до изначальных проектных отметок. Для безопасной швартовки судов отремонтировали причальную стенку. На территории вокзала проложили инженерные сети, включая систему водостока», — указал Собянин.

Далее здесь благоустроили набережную протяженностью 500 м, организовав пять причальных зон, установив для выполнения требований транспортной безопасности павильоны со скругленными корпусами и стеклянными фасадами. У каждого причала появились информационные стелы, вдоль набережной — комфортная зона отдыха.

«Устаревшее ограждение заменили современным. Пространство освещают более 70 фонарей – на каждой опоре по три светильника прожекторного типа. На удобных лавочках, дизайн которых перекликается с архитектурой павильонов, можно передохнуть и полюбоваться живописным видом на реку», — написал градоначальник.

Также рядом со зданием вокзала создали комфортную зону для отдыха и ожидания с зелеными насаждениями, почти 200 лавочками и другими малыми архитектурными формами, обустроили парковки для машин, велосипедов и самокатов, автобусную остановку. Собянин напомнил, что рядом с Южным речным вокзалом находится парк «Остров мечты», для его посетителей, желающих после аттракционов отправиться на речную прогулку, создали удобный пешеходный переход и дополнительный светофор.

С начала навигации вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов с 13 тысячами человек, а также более 3 тысяч пассажиров второго маршрута регулярного речного электротранспорта «ЗИЛ – Печатники». Собянин заключил, что благоустройство Южного речного вокзала позволило создать еще одно качественное общественное пространство у воды на юге столицы.

