Собянин: Число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Число поездок на речном транспорте Москвы планируется увеличить до 24,3 тысяч в сутки к 2030 году, также к этому году количество станций для электромобилей должно вырасти до 30 тысяч. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

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Он отметил, что к 2030 году число маршрутов речного транспорта планируется увеличить с двух до семи. По словам Собянина, будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на электрические.

Мэр также рассказал о развитии электромобилей. По его словам, сегодня электромобили составляют лишь 0,2% автопарка Москвы. Он подчеркнул, что одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы – поддержка экологических автомобилей российского производства, благодаря чему к 2030 году их доля вырастет до 7%. Собянин добавил, что количество электрозаправочных станций (ЭЗС) должно вырасти до 30 тысяч в 2030 году.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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