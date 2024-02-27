Собянин: Число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Он отметил, что к 2030 году число маршрутов речного транспорта планируется увеличить с двух до семи. По словам Собянина, будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на электрические.

Мэр также рассказал о развитии электромобилей. По его словам, сегодня электромобили составляют лишь 0,2% автопарка Москвы. Он подчеркнул, что одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы – поддержка экологических автомобилей российского производства, благодаря чему к 2030 году их доля вырастет до 7%. Собянин добавил, что количество электрозаправочных станций (ЭЗС) должно вырасти до 30 тысяч в 2030 году.

