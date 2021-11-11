Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

Кордодр для запуска моделей самолетов будет реконструирован возле Битцевского леса в 2022 году. Об этом на своем официальном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в Чертаново уже существует кордодром, который жители района ранее попросили благоустроить.

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«Сейчас крупнейший московский центр авиамодельного спорта оставляет желать лучшего. В 2022 году мы проведем модернизацию кордодрома в Чертаново Центральном. Создадим профессиональные площадки для запуска моделей, поставим некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновим расположенные рядом спортивные и детские площадки. Высказать мнение о проекте модернизации кордодрома можно на платформе «Активный гражданин», - заявил мэр столицы.

По словам главы Москвы, после реконструкции в центре смогут проходить всероссийские и международные соревнования по авиамодельному спорту.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве было построено или отремонтировано около 100 райотделов полиции.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:РеконструкцияАвиацияМоскваСергей Собянин
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