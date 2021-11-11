Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

«Сейчас крупнейший московский центр авиамодельного спорта оставляет желать лучшего. В 2022 году мы проведем модернизацию кордодрома в Чертаново Центральном. Создадим профессиональные площадки для запуска моделей, поставим некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновим расположенные рядом спортивные и детские площадки. Высказать мнение о проекте модернизации кордодрома можно на платформе «Активный гражданин», - заявил мэр столицы.

По словам главы Москвы, после реконструкции в центре смогут проходить всероссийские и международные соревнования по авиамодельному спорту.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве было построено или отремонтировано около 100 райотделов полиции.