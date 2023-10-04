Собянин: Часть бывшей промзоны Тушино станет современным микрорайоном

Он уточнил, что речь идёт о полузаброшенных территориях в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково, где появятся «новостройки, школы, детские сады и медицинский центр»

«Построим городские кварталы... возведем всё необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу... комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта... пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе», – написал градоначальник.

По его словам, на Волгоградском проспекте вместо нежилой застройки также возведут современное жилье, часть домов в новых кварталах будет построена для программы реновации.

Ранее Собянин заявил, что за пять лет в Москве обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».