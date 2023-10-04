Собянин: Часть бывшей промзоны Тушино станет современным микрорайоном
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в трёх районах столицы на месте бывших промышленных зон и нежилой застройки будут возведены городские кварталы.
Он уточнил, что речь идёт о полузаброшенных территориях в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково, где появятся «новостройки, школы, детские сады и медицинский центр»
«Построим городские кварталы... возведем всё необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу... комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта... пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе», – написал градоначальник.
По его словам, на Волгоградском проспекте вместо нежилой застройки также возведут современное жилье, часть домов в новых кварталах будет построена для программы реновации.
Ранее Собянин заявил, что за пять лет в Москве обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД попросило россиян временно не приходить в Госавтоинспекции из-за сбоя
- «Вкусно - и точка» повысила цены на бургеры
- «Кошелки в трущобах»: Волочкова грубо ответила критикам после шпагата у памятника
- Почти половина россиян высказались за полный запрет вейпов
- Частные клиники обяжут передавать в военкомат сведения о клиентах
- Юрист объяснил, как избежать многотысячных штрафов за каршеринг
- Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в США
- Новый сериал Бориса Акопова «На автомате» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирных жителей
- «Ахмат» выбил «Крылья Советов» из Кубка России по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru