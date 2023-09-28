Собянин рассказал, как преобразилась территория около прудов в Марьине
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столичном районе Марьино созданы новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом.
По его словам, основные работы по благоустройству на территориях рядом с 16 прудами-регуляторами в районе завершены, теперь горожане и гости столицы «любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом».
Он уточнил, что в рамках благоустройства были расширены тротуары, обустроены зоны отдыха с удобными лавочками, установлены пандусы для маломобильных горожан и дополнительное современное освещение, оборудованы 26 спортивных и детских площадок, а также площадка для выгула собак, отремонтированы 15 пешеходных мостов через пруды.
«По сути, создали новые комфортные общественные пространства», — написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в ближайшее время на территории будут размещены беседки, а поздней осенью — высажены деревья и кустарники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru