Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар

По его словам, наибольшее количество новых семей, порядка 400, было зарегистрировано 5 мая - из-за красивого сочетания цифр «05.05».

Градоначальник отметил, что треть расписавшихся выбрали для церемонии бракосочетания выездные локации. В частности, регистрации прошли в башнях «Око» и «Федерация» делового центра «Москва-Сити», на стадионе «Спартак», в усадьбах Муравьевых-Апостолов и других местах, а также впервые на Московской канатной дороге - с видом на панораму города и спортивный комплекс «Лужники».

«Бракосочетание с мая по сентябрь уже запланировали больше 27 тысяч пар. 26% заявлений подано на выездные площадки. Их описание и адреса можно найти на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья», - добавил мэр.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что 45% россиянок готовы выйти замуж через полгода отношений, сообщает RT.