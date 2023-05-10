Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что во время майских праздников в столице поженились более тысячи пар.
По его словам, наибольшее количество новых семей, порядка 400, было зарегистрировано 5 мая - из-за красивого сочетания цифр «05.05».
Градоначальник отметил, что треть расписавшихся выбрали для церемонии бракосочетания выездные локации. В частности, регистрации прошли в башнях «Око» и «Федерация» делового центра «Москва-Сити», на стадионе «Спартак», в усадьбах Муравьевых-Апостолов и других местах, а также впервые на Московской канатной дороге - с видом на панораму города и спортивный комплекс «Лужники».
«Бракосочетание с мая по сентябрь уже запланировали больше 27 тысяч пар. 26% заявлений подано на выездные площадки. Их описание и адреса можно найти на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья», - добавил мэр.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что 45% россиянок готовы выйти замуж через полгода отношений, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
- «Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»
- Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар
- Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции
- Арестович прогнозирует увеличение числа русскоговорящих людей в Киеве
- Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос введения виз для россиян
- В России завели дело на Монеточку
- Сотрудники ФСБ задержали российского блогера за призывы бомбить Кремль.
- Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru