Собянин: Более чем на 50% обновили составы на Калужско-Рижской линии метро
Более 140 новых вагонов «Москва-2020» поставили столичному метрополитену с начала года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в июне парк пополнили еще на 40 вагонов.
«Парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже укомплектован на 100%», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что больше чем на 50% заменили устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии.
Всего в этом году планируют закупить порядка 300 вагонов.
23 июня мэр Москвы Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро. Схема доступна на персональном сайте градоначальника.
До этого стало известно, что москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Большинство проголосовавших - 56 тыс. 275 человек – отдали предпочтение комбинации цветов под вторым вариантом.
К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% жителей столицы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге скончался от менингита
- «Покупатели доллара уронили»: Экономист «ФИНАМ» назвал виновных в обвале рубля
- Певцов отказался сниматься у Богомолова из-за неприязни
- Финляндия отправит на Украину 17-й пакет военной помощи
- СМИ: Зеленский в пятницу посетит Турцию по приглашению Эрдогана
- Политолог назвал условие для ввода на Украину контингента НАТО
- В МЧС РФ предупредили москвичей об ухудшении погоды
- Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО
- Костомаров выписался из больницы
- ГИБДД: автомобили иностранцев не выпустят из России до уплаты всех штрафов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru