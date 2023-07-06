Собянин: Более чем на 50% обновили составы на Калужско-Рижской линии метро

Более 140 новых вагонов «Москва-2020» поставили столичному метрополитену с начала года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в июне парк пополнили еще на 40 вагонов.

«Парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже укомплектован на 100%», - говорится в сообщении.

Собянин: Обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Отмечается также, что больше чем на 50% заменили устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии.

Всего в этом году планируют закупить порядка 300 вагонов.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро. Схема доступна на персональном сайте градоначальника.

До этого стало известно, что москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Большинство проголосовавших - 56 тыс. 275 человек – отдали предпочтение комбинации цветов под вторым вариантом.

К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% жителей столицы, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваМетроСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры