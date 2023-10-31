Собянин: Более 80 заявок подали на конкурс «Московская реставрация»

Свыше 80 заявок было подано на конкурс «Московская реставрация». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году в списке были: Театр эстрады; хлебозавод №5, где открыт центр конструктивизма "Зотов"; павильон №51 "Мясная промышленность" ... на ВДНХ», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, были поданы заявки на реставрацию дома Филиппа Пантелеева на Земляном Валу, а также Козиной палаты (детского приюта) ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Победителей конкурса определит жюри. Также своего фаворита выберут москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

Конкурс «Московская реставрация» проводится с 2011 года, лауреатами смотра стали 453 человека и организации. За последние 13 лет в городе отреставрировали более 2 тысяч объектов культурного наследия.

