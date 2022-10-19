Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сейчас никаких ограничительных мер, которые повлияли бы на жизнь города, не вводится.
«Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Столичный градоначальник отметил, что в Москве будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях введены различные режимы реагирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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