Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сейчас никаких ограничительных мер, которые повлияли бы на жизнь города, не вводится.

«Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Столичный градоначальник отметил, что в Москве будут приняты меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях введены различные режимы реагирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

