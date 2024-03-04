Минздрав предложил утвердить правила посещения пациентов психбольниц
Минздрав предложил утвердить общие требования к организации посещения пациентов в психиатрических больницах. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что посещение пациента в учреждении должно происходить с согласия его самого либо его законного представителя. При этом необходимо соблюдать противоэпидемический режим и требования законодательства о персональных данных и об основах охраны здоровья.
Если пациент не может выразить согласие на посещение из-за своего состояния или не имеет законных представителей, решение примет лечащий врач, заведующий отделением либо главный врач. При этом медики могут временно ограничить пациента в числе посетителей и круге тех, с кем он может встретиться, ради его здоровья или безопасности.
Кроме того, проект предлагает запретить посещение находящихся в психлечебницах более чем двумя людьми одновременно. Также в учреждение не будут допускать посетителей в пьяном виде либо в состоянии наркотического опьянения.
Ранее в Минздраве сообщили, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки медиков, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru