Собянин: Более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, реставрацию провели в павильонах №1 «Центральный», №5 «Физика», №11 «Металлургия», №30 «Микробиологическая промышленность», №31 «Геология», №34 «Космос». Также отреставрировали павильоны «Мясная промышленность» (№51), «Зерно» (№59), «Советская культура» (№66).

«Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос"», — указал Собянин.

Градоначальник напомнил, что возрождение крупнейшего в мире экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса началось в 2014 году. Горожане могут проголосовать за наиболее понравившиеся из отреставрированных объектов на портале «Активный гражданин».

