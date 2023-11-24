Собянин: Более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ
Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В частности, реставрацию провели в павильонах №1 «Центральный», №5 «Физика», №11 «Металлургия», №30 «Микробиологическая промышленность», №31 «Геология», №34 «Космос». Также отреставрировали павильоны «Мясная промышленность» (№51), «Зерно» (№59), «Советская культура» (№66).
«Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос"», — указал Собянин.
Градоначальник напомнил, что возрождение крупнейшего в мире экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса началось в 2014 году. Горожане могут проголосовать за наиболее понравившиеся из отреставрированных объектов на портале «Активный гражданин».
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