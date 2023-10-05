Собянин: Более 140 тысяч человек переехали или готовятся к переезду по реновации

По его словам, уже переехали или готовятся к переезду жители 871 дома. Для переезда уже готовы 256 новостроек. К заселению готовятся еще 19 домов, в которые смогут переехать порядка восьми тысяч москвичей.

Глава столицы также отметил, что программа реновации покрывает 91 столичный район, в 14 из которых она почти полностью реализована. Так, больше всего переехавших в новое жилье москвичей в Юго-Восточном округе столицы, следом идут - Восточный, Северный, Западный и Юго-Западный округа.

