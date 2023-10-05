Собянин: Более 140 тысяч человек переехали или готовятся к переезду по реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе реновации столичного жилфонда уже переехали или оформляют документы для переезда больше 140 тысяч человек. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По его словам, уже переехали или готовятся к переезду жители 871 дома. Для переезда уже готовы 256 новостроек. К заселению готовятся еще 19 домов, в которые смогут переехать порядка восьми тысяч москвичей.
Глава столицы также отметил, что программа реновации покрывает 91 столичный район, в 14 из которых она почти полностью реализована. Так, больше всего переехавших в новое жилье москвичей в Юго-Восточном округе столицы, следом идут - Восточный, Северный, Западный и Юго-Западный округа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС
- В России предложили ввести «звезды» для общепита
- В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о президентских выборах
- Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев
- В Абхазии создадут пункт постоянного базирования ВМФ России
- Фасады Национального космического центра оформят светопрозрачными модулями
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
- Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru